Sylvester Stallone hat sich zu Weihnachten eine Rocky-Statue gegönnt – für 403.657 Dollar

Erinnert ihr euch noch an die ikonische Rocky-Statue in “Rocky 3”? Vor einiger Zeit wurde die Backup-Statue versteigert, da das Musuem dicht machte, in dem sie ausgestellt war.

Ein mysteriöser Käufer zahlte 403.657 Dollar für das Teil. Nun wissen wir, wer die Statue ersteigerte: Es war Sylvester Stallone himself.

Das wissen wir, weil er kürzlich ein Video auf Instagram gepostet hat, das zeigt, wie er die Statue in Empfang nimmt. Hier der Clip:

Und hier noch ein Bild von Sylvester Stallone, der zusammen mit Arnold Schwarzenegger vor der Statue posiert:

Das ddenken wir:

Ein cooles Geschenk. Leider etwas teuer…