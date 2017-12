The Forest erscheint 2018 für die PlayStation 4

55 SHARES Facebook Twitter Google

Das Survival-Spiel The Forest ist bisher nur via Steam Early Access erhältlich. Schade, denn der Titel kommt gut an – ein Grund mehr, das Spiel auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Beispielsweise auf der PlayStation 4.

Mittlerweile ist klar: The Forest erscheint 2018 für die PS4. Und darum geht es: Du bist der einzige Überlebende eines Flugzeugabsturzes (es sei denn, du spielst mit einem Kumpel). Du befindest dich in einem geheimnisvollen Wald, in dem dir unheimliche Mutanten ans Leder wollen. Dein Ziel: am Leben bleiben. Du musst aber nicht nur gegen die kannibalischen Waldbewohner kämpfen, sondern auch gegen die Natur.

Du musst Holz hacken, einen Campingplatz bauen, Fallen stellen und nach Nahrung suchen. Und so sieht The Forest für die PS4 in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite von The Forest.

Das denken wir:

The Forest ist ein ziemlich intensiver Survival-Trip. Cool, dass das Spiel jetzt auch für die PS4 erscheint.