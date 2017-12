The Last Guardian VR: Die Demo erscheint nächste Woche

61 SHARES Facebook Twitter Google

The Last Guardian ist zwar ein ganz nettes Spiel, so wirklich überzeugt hat mich der Titel aber leider nicht. Trotzdem gibt es natürlich viele Fans da draußen, die nicht genug von der gefiederten Kreatur Trico bekommen können – für die hat Sony nun etwas ganz Besonderes angekündigt.

Und zwar The Last Guardian VR für die PlayStation VR. Erscheinen wird die VR-Erfahrung am 12. Dezember – kostenlos im PlayStation Store.

Benötigt wird dafür ein PlayStation VR Headset und die PlayStation Kamera. Das Originalspiel wird nicht benötigt.

Sobald es weitere Neuigkeiten zu The Last Guardian oder PlayStation VR gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Trico in VR – das wird bstimmt cool.