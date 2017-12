The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Die Erweiterung “Die Ballade der Recken” ist da

121 SHARES Facebook Twitter Google

Im Rahmen der Game Awards stellte Nintendo die Erweiterung “Die Ballade der Recken” fĂĽr The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor. Im selben Zug wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der viele Szenen aus dem DLC zeigt.

Das Highlight: Link auf einem Motorrad. Den Clip findet ihr unter diesen Zeilen. Nach der Präsentation wurde der DLC gleich veröffentlicht. Das heiĂźt: Ihr könnt “Die Ballade der Recken” ab jetzt spielen – wenn ihr den Season Pass fĂĽr The Legend of Zelda: Breath of the Wild besitzt.

Also auf ins Abenteuer!

Das denken wir:

Endlich geht das Abenteuer weiter. Ab nach Hyrule.