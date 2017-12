Ubisoft verschiebt Far Cry 5 und The Crew 2

61 SHARES Facebook Twitter Google

Wie Ubisoft kĂĽrzlich verkĂĽndete, werden drei Spiele verschoben. Betroffen sind Far Cry 5, The Crew 2 und ein unangekĂĽndigter Titel.

Far Cry 5 sollte eigentlich am 27. Februar 2018 erscheinen. Nun ist geplant, das Spiel einen Monat später, am 27. März 2018, zu veröffentlichen.

The Crew 2 war für den 16. März 2018 geplant. Einen neuen Release-Termin gibt es noch nicht, aber es wurde verraten, dass das Racing-Spiel in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 auf den Markt kommen soll. Vor April 2018 ist also nicht damit zu rechnen.

Abgesehen davon sollte ein noch unangekündigtes Projekt im Geschäftsjahr 2018/2019 erscheinen. Dieses wurde nun auf das Geschäftsjahr 2019/2010 verschoben.

Zu diesem Projekt gibt es noch keine Infos, wir halten euch aber natĂĽrlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Das ist schade, aber wenn die Spiele dadurch besser werden, ist das ok.