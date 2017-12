Wochenhighlights vom 11.12.17 – 17.12.17

34 SHARES Facebook Twitter Google

Diese Woche geht es vor allem um eins: die Vergangenheit. Einmal in Form einer verpassten Perle, die ihr unbedingt nachholen solltet, bei einem anderen um die FuĂźstapfen des fast 20 Jahre alten Vorbilds.

12.12.17 Okami HD (PC, PS4, One)

Das Action-Adventure Okami konnte sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2006 nie den Ruhm ergattern, den es verdiente. Okami HD soll das nun endlich ändern. Die aufgehübschte HD-Neuveröffentlichung bietet erstmals seit Veröffentlichung die vollwertige Spielerfahrung, trotz mehrfacher Re-releases. Die von Fans gefeierten Mini-Spiele im Ladebildschirm, sowie wechseln zum originalen 4:3-Format bieten Nostalgikern die perfekte Möglichkeit, in die liebevolle Welt des Titels einzutauchen.

Preis: 19,99€

12.12.17 Gang Beasts (PS4)

Der sich groĂźer Beliebtheit erfreuende Koop-Titel Gang Beasts ist ein perfekter Vertreter des “mit 3 Freunden wahnsinnig viel SpaĂź haben”-Prinzips. Vier nach Knetgummi aussehende Figuren versuchen sich durch Schubsen, Ziehen und DrĂĽcken aus einer der abwechslungsreichen Stages zu schleudern. Gewinner ist der Spieler, dem es gelingt, sich am längsten im Ring zu halten. Simples Prinzip, groĂźer SpielspaĂź!

Preis: – (?)

15.12.17 UnEpic (Switch)

Unepic ist aufgrund sehr vieler Details als höchstinteressant einzustufen. Das Spiel wurde ĂĽber zwei Jahre von einer Person entwickelt und trotz des altbackenden Looks und dem im ersten Moment ziemlich unkonventionellen Spielprinzips macht der “Metroidvania”-Titel eine menge SpaĂź. Das liegt unter anderem an dem fordernden Schwierigkeitsgrad, sowie an den Rollenspielelementen. Die Geschichte von Unepic zaubert gleich zu Beginn ein Lächeln auf das Gesicht. Der Hauptcharakter Daniel verlässt mal eben seine Pen & Paper Gruppe, um Wasser zu lassen. Blöd nur, dass das Licht auf dem Klo ausfällt, er sich in einer mittelalterlichen Burg wiederfindet und diese nur verlassen kann, wenn er den bösen Herrscher den Garaus macht. Der Titel erschien ĂĽbrigens bereits 2012 fĂĽr den PC.

Preis: 7,99€

15.12.17 Yooka & Laylee (Switch)

Yoka & Laylee sollte die groĂźe Konkurrenz fĂĽr Mario, Rayman und Co. werden. Das Jump ‘n Run versteht sich als inoffizieller Nachfolger der groĂźartigen Banjo-Kazooie-Serie. Das lässt sich nicht nur an den sehr ähnlich wirkenden Hauptcharakteren und an der Optik erkennen. Auch das Team Playtonic Games besteht aus groĂźen Teilen aus Entwicklern der Vorlage, damals noch unter der Flagge des Studios Rare. Yoka & Laylee konnte zwar die hohen Erwartungen der Community nicht erfĂĽllen, gilt jedoch als solider, liebenswerter Platformer. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Preis: 39,99€