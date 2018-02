1994 zerstörte Nintendo tausende Raubkopien mit einer Dampfwalze

Von dieser Story habt ihr womöglich noch nie gehört: Für einen PR-Stund zerstörte Nintendo im Jahr 1994 tausende Raubkopien mit einer Dampfwalze.

Das “Event” fand 1994 in den Niederlanden statt und wurde von einigen Zeitungen dokumentiert. Der Twitter-Nutzer “Gamegeschiedenis” hat einige alte Fotos dieser Aktion ausgegraben, die eine Dampfwalze zeigen, die über eine ganze Reihe von Raubkopien fährt, während jemand in einem ziemlich miesen Mario-Kostüm das Ganze beobachtet.

Hier Bilder der Zeitungsberichte:

September 15, 1994: Nintendo's Netherlands branch literally steamrolls over bootleg Game Boy games that customs seized at the border, while a slightly-off-model Mario watches from the sidelines.

Great work by @gamegeschied digging up these photos and posting them in our Discord! pic.twitter.com/cWPz1HGvUS

— Video Game History Foundation (@GameHistoryOrg) 25. Januar 2018