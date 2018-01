Anscheinend wird es bald einen Nintendo Switch Emulator für PC geben

Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand einen Switch-Emulator für den PC entwickeln würde. Aber dass das so schnell passiert, kommt etwas überraschend.

Das Team, das Cirta, einen 3DS-Emulator für PC, entwickelt hat, kündigte an, dass es nur zehn Monate nachdem die Switch herausgekommen ist an einem Switch-Emulator arbeitet.

Die Ankündigung erfolgte auf Twitter. Hier der entsprechende Tweet:

Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!

— yuzu (@yuzuemu) 14. Januar 2018