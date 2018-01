Attack on Titan 2: Hier sind 10 Minuten aus dem Multiplayer-Modus (Switch)

Kürzlich haben wir euch erste Spielszenen der Switch-Version von Attack on Titan 2 gezeigt. Heute bekommt ihr Szenen aus dem Multiplayer-Modus zu sehen.

In Attack on Titan 2 dürft ihr euch im neuen kompetitiven Multiplayer-Modus Annihilation mit anderen Spielern messen. Hier kämpfen zwei Teams mit jeweils vier Scouts um die höchste Punktzahl innerhalb eines festgelegten Zeitlimits.

Und das ganze läuft zwar ziemlich flüssig, sieht aber nicht sonderlich schön aus. Auffällig sind beispielsweise die verwaschenen Texturen der Häuser. Aber macht euch ma besten selbst ein Bild.

Attack on Titan 2 erscheint am 20. März 2018 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Fans von Attack on Titan sollten den neuesten Teil der Serie auf jeden Fall mal ausprobieren.