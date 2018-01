Bald kannst du in Monster Hunter: World als Ryu und Sakura aus Street Fighter V spielen

Mittlerweile ist Monster Hunter: World für PS4 und Xbox One erhältlich – PC-Spieler müssen sich leider noch ein paar Monate gedulden. Dafür hat Capcom aber nun eine Kooperation mit Street Fighter angekündigt.

So dürft ihr in in Monster Hunter: World bald als Ryu und Sakura aus Street Fighter V gegen die Monster im Spiel antreten. Dafür müsst ihr aber eine spezielle Quest lösen, die in ein paar Woche an den Start geht. Als Belohnung winken Rüstungs-Sets, die von männlichen und weiblichen Charakteren angezogen werden können.

Die Quest trägt den Titel “Down the Dark, Muddy Path”. Wer die Quest beendet bekommt “SFV Tickets”, die man mit den entsprechenden Materialien zum Schmied bringen muss. Wie das Ganze in Aktion aussieht, seht ihr hier:

Das denken wir:

Irgendwie ungewöhnlich diese Kooperation ~ und irgendwie cool.