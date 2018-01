Call of Duty: WWII – Seht euch hier den witzigen Live-Action-Trailer zum Resistance-DLC an

Activision und Sledgehammer Games haben heute den Resistance-DLC für den Shooter Call of Duty: WWII veröffentlicht. Und mit dem Release wurde auch ein sehr witziger Live-Action-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In der ersten Download-Erweiterung erwarten euch unter anderem drei neue Maps für den Multiplayer-Modus und die Zombie-Episode “Nazi Zombies: The Darkest Shore”. Auf dem Schlachtfeld gibt es also wieder einiges zu tun.

Übrigens: Auch wenn es sich beim neuen Clip um einen Live-Action-Trailer handelt, bekommen wir ein paar neue Gameplay-Szenen zu sehen.

Hier der Trailer:

Sobald es weitere Infos zu Call of Duty: WWII gibt, erfahrt ihr das natürlich umgehend bei uns.

Das denken wir:

Der Trailer ist wirklich cool gemacht. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der DLC gut ankommt.