ChromaGun: Dieser Portal-Klon für die Switch könnte euch gefallen

Wenn du Portal magst, dann wirst du wahrscheinlich auch ChromaGun mögen. Die Aufmachung, die Inszenierung und das Spielprinzip erinnern doch sehr an das geniale Rätsel-Game von Valve. In beiden Spielen finden man sich in einer Testeinrichtung wieder, wo man eine ungewöhnliche “Waffe” erhält, mit der man Aufgaben lösen muss.

In ChromaGun erhält man jedoch keine Portal-Waffe, sondern eine Farb-Knarre. Hier die offizielle Beschreibung:

“Sie sind hier, um unsere hochmoderne Militär-Farbtechnologie zu testen: Die ChromaGun (zum Patent angemeldet)! Verwenden Sie sie, um unsere sorgfältig entworfenen Testkammern zu meistern, indem Sie die Wände und die Droiden bemalen. Erinnern Sie sich daran, wie man Farben in der Vorschule gemischt hat? Herzlichen Glückwunsch, damit haben Sie sich qualifiziert! ”

Das Spiel wurde im Jahr 2015 für Smartphones veröffentlicht, später auch für PC und PS4. ChromaGun wird am 22. Januar nun auch im Switch eShop veröffentlicht. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das Game sieht wirklich unterhaltsam aus. Sollte man sich vormerken.

