Dark Souls Remastered offiziell angekündigt

Eine der Überraschungen der gestrigen Nintendo Direct war wohl die Ankündigung der Remastered-Version vom ersten Dark Souls. Diese erscheint nämlich nicht nur auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4, sondern auch auf der Nintendo Switch. Spendiert bekommt die Remastered-Version volle 60fps und neue HD Texturen. Die Xbox One X und PlayStation 4 Pro skalieren sogar auf 4K. Die Nintendo Switch Version läuft allerdings nur in 30fps.

Auch das sehr umfangreiche Artorias of the Abyss Addon ist im Remaster enthalten. Dark Souls Remastered erscheint am 25. Mai 2018 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Dark Souls für unterwegs? Da bin ich dabei!