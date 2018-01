Das Poster zum Zombie-Survival-Film “The Cured” sticht ins Auge

Kürzlich berichteten wir über den ersten Trailer zum Zombie-Survival-Film “The Cured”. Heute möchte ich euch das Poster zum Film zeigen, auf das ich kürzlich gestoßen bin.

Dieses Findet ihr unter diesen Zeilen. Es zeigt das Auge eines ehemals Infizierten mit dem Slogan “The cure is just the beginning”. “The Cured” fängt nämlich da an, wo andere Zombie-Filme aufhhören. Er setzt nach der Zombie-Apokalypse ein. Es wurde ein Heilmittel gefunden, das dreiviertel der Infizierten Untoten wieder menschlich werden lässt. Nach einigen Jahren sollen dann die Geheilten wieder resozialisiert werden.

Und genau damit beginnen die Probleme, denn einige Menschen halten das für keine gute Idee. Hier das Poster.

Der Film wird ab dem 23. Februar in ausgewählten Kinos und über Video-on-Demand gezeigt.

Das denken wir:

Wer auf Zombies steht, der sollte sich den Film auf jeden Fall schon mal vormerken.