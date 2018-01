Das sind die 5 meistverkauften Technikprodukte 2017 – die Switch ist auch dabei

Nintendo war in diesem Jahr mit der Switch sehr erfolgreich. Die Konsole war sogar so erfolgreich, dass sie in der Liste der 5 meistverkauften Technikprodukte 2017 zu finden ist.

Zwar “nur” auf Platz 5, aber man sollte hier nicht vergessen, dass für diese Liste alle technischen Geräte erfasst wurden – einschließlich Smartphones, Tablets und eben auch Spielkonsolen.

Auf Platz 1 befindet sich das iPhone mit 223 Millionen verkauften Einheiten. Danach kommt das Samsung Galaxy S3 und Note 8 mit 33 Millionen verkauften Geräten. Dicht gefolgt von Amazon Echo Dot mit 24 Millionen verkauften Stück. Danach komtm die Apple Watch, die 20 Millionen Mal verkauft wurde. Und auf Platz 5 findet man die Switch mit 15 Millionen verkauften Einheiten.

Das denken wir:

2017 war für Nintendo ein sehr erfolgreiches Jahr. Mal sehen, was 2018 bringt.

Quelle: GBH Insights via usatoday.com