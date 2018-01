“Deadpool 2”: Ryan Reynolds lädt mit Schmerzmitteln vollgepumpten Fan zur Premiere ein

Kürzlich ging wieder einmal ein Video viral, in dem jemand vollgepumpt mit Schmerzmitteln Kauderwelsch von sich gab.

Im Video ist James Eversole zu sehen, dessen Weisheitszähne gezogen wurden. Seine Frau filmte ihn kurz nach der Behandlung. Ihm gingen nur drei Dinge durch den Kopf: Eiscreme, Sex mit seiner Frau und Deadpool 2.

Hier das Video:

Post Dentist of Getting all Four of my Wisdom Teeth pulled DEADPOOL 2, Ice Cream, & Banging my Wife sounds about Right 🤘😂🤘😂🤘 #deadpool2 #hugsnotdrugs #Dentist @VancityReynolds @robertliefeld @deadpoolmovie @RhettReese @MarvelStudios @ChrisEvans @DavidMLeitch pic.twitter.com/hFlkUlH8zq

Ann dieser Stelle schaltete sich Ryan Reynolds ein.

Eversole twitterte das Video Anfang dieser Woche, indem er Reynolds, Regisseur David Leitch, Deadpool-Schöpfer Rob Liefeld und verschiedene andere, die an der Produktion beteiligt waren, verschlagwortete. Einen Tag später zitierte Reynolds den Tweet mit folgender Nachricht:

Years ago, I had my wisdom-testicles removed. I know how painful it can be. Consider this your official invite to the Untitled Deadpool Sequel, James. I’ll see you and a guest in May. #MaximumEffort https://t.co/8XvXHNsw3x

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 5. Januar 2018