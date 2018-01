Die ganze Wahrheit über die Xbox One (und Xbox One X) in einem ehrlichen Trailer

Gehört ihr eher zur Fraktion Microsoft oder zur Fraktion Sony? Oder steht ihr mehr Nintendo? Oder geht es euch wie mir und euch ist egal, welches Logo auf eurer Konsole zu sehen ist, da euch nur wichtig ist, dass die Games Spaß machen?

Der “Kampf der Konsolen” ist doch irgendwie schwachsinnig, oder? Vor allem, da die meisten Games mittlerweile auf jeder Plattform erscheinen. Wie auch immer. Was die Verkaufszahlen betrifft, hängt Nintendo mit der Switch die Konkurrenz aktuell ab. Und Microsoft versucht mit der Xbox One X Sony den Rang abzulaufen.

Was die Xbox angeht, machte Microsoft in der Vergangenheit zwar vieles richtig, aber leider auch viele Fehler. Hier könnte man beispielsweise die Bewegungssteuerung Kinect erwähnen oder das unpraktische User Interface der Xbox One.

Diese und andere Unzulänglichkeiten bekommt ihr im neuesten “Honest Trailer” zu sehen, der sich um die Xbox One (und Xbox One X) dreht. Viel Spaß damit.

Das denken wir:

Brutal ehrlich, aber mal ehrlich: Ist doch so.