Die Polizei sucht nach einem Dieb, der Pokémon-Karten im Wert von 300 Dollar geklaut hat

Wie weit würdest du gehen, um ein paar Pokémon-Karten abzustauben? In Cleveland, Ohio, gibt es jemanden, der dafür sogar zum Dieb wurde.

Jep, wie Cleveland 19 berichtet, sucht das Mentor Police Department jemanden, der am 7. Januar 2018 Pokémon-Karten im Wert von 300 Dollar geklaut hat.

Hier das Facebook-Posting der Polizei:

Sehr unterhaltsam finde ich auch die Kommentare zum Posting der Polizei. Hier meine Top 3:

1. “No girlfriend in sight, just sayin”

2. “Team Rocket?”

3.”This dude is living on the edge”

Das denken wir:

Oh boy…