Dieses Video zeigt Kinder, die eine Switch geschenkt bekommen – und das ist großartig

Ok, Weihnachten ist schon ein paar Wochen rum, aber nachfolgendes Video möchte ich euch nicht vorenthalten. Es zeigt Kinder, die eine Nintendo Switch geschenkt bekommen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Und das ist einfach großartig. Die Reaktionen sind mehr als unterhaltsam. Es wird geschrien, es wird gelacht, es wird geheult und es wird umarmt. Das volle Programm. Und ich denke, die meisten von uns können sich noch gut daran erinnern, wie es war, an Weihnachten eine Konsole geschenkt zu bekommen. Falls ihr jemals eine geschenkt bekommen habt. Wenn nicht, dann… tut es mir leid.

Ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut daran, als ich die Dreamcast unter dem Baum fand. Meine Reaktion damals war wohl sehr ähnlich. Here you go:

Das denken wir:

Was gibt es Schöneres, als an Weichnachten eine Konsole geschenkt zu bekommen? Richtig. Nicht viel.