Du kannst dich jetzt bei Rocksteady bewerben – dem Studio hinter der Batman-Arkham-Reihe

Das neue Jahr hat begonnen und vielleicht habt ihr ja vor, euch 2018 beruflich neu zu orientieren. Falls ihr einen Job als Spieleentwickler sucht, hätte ich da etwas für euch. Und zwar sucht Rocksteady – das Studio hinter der Batman-Arkham-Reihe – neue Mitarbeiter.

Rocksteady sucht Miatrbeiter in den unterschiedlichsten Abteilungen. Über diesen Link findet ihr die Stellen, die besetzt werden. Und hier noch der Tweet des Studios zu den Stellen:

Happy New Year! We're recruiting across multiple teams and departments. Check out our vacancies right here https://t.co/0kKWe3atdc #GameDev #GamesJobs #LondonJobs pic.twitter.com/yxkU0upXBQ

— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) 2. Januar 2018