Fan verwandelt sich in den Schlüssel-Dämon aus “Insidious: The Last Key” – Makeup-Tutorial

Javier Botet verkörpert den Dämon “Key Face” in Adam Robitels “Insidious: The Last Key”, der weltweit schon knapp 100 Millionen Dollar eingespielt hat. Der Film wurde zwar noch nicht in allen Ländern veröffentlicht, aber das hindert Fans nicht daran, sich einfach mal in “Key Face” zu verwandeln.

Schauspieler, Model und Effektkünstler Prince De Guzman hat “Insidious: The Last Key” auch noch nicht gesehen, aber er ist ein großer Fan der “Insidious”-Reihe und daher hat er ein Video gedreht, in dem er zeigt, wie man sich mit ein bisschen Makeup in den Dämon aus den Film verwandeln kann.

Wer also Inspiration für die nächste Halloween-Party sucht, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Das denken wir:

Perfekt für die nächste Halloween-Party.