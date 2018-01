Far Cry 5: Das sind die Systemvoraussetzungen

Am 27. März 2018 erscheint Far Cry 5 für PC, PS4 und Xbox One. Und wenn ihr euch den Shooter für PC holt, dann interessieren euch mit Sicherheit die Systemvoraussetzungen.

Und diese wurden kürzlich von Ubisoft veröffentlicht. Here you go:

MINIMALE KONFIGURATION:

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz oder AMD FX-6300 @ 3.5 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8GB

Auflösung: 720p

Video Preset: Niedrig

EMPFOHLENE KONFIGURATION (60 FPS):

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz oder AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 970 oder AMD R9 290X (4GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 8GB

Auflösung: 1080p

Video Preset: Hoch

4K 30 FPS KONFIGURATION:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56 (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 16GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch

4K 60 FPS KONFIGURATION:

Betriebssystem: Windows 10 (64-bit ausschließlich)

Prozessor: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz oder AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz oder vergleichbar

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI oder AMD RX Vega 56 CFX (8GB VRAM mit Shader Model 5.0 oder besser)

Arbeitsspeicher: 16GB

Auflösung: 2160p

Video Preset: Hoch/Ultra

*Unterstützte NVIDIA Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

GeForce GTX600 Reihe: GeForce GTX670 oder besser

GeForce GTX700 Reihe: GeForce GTX760 oder besser

GeForce GTX900 Reihe: GeForce GTX950 oder besser

GeForce GTX10-Reihe: GeForce GTX1050 oder besser

**Unterstützte AMD Karten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung:

Radeon 300/Fury X Reihe: Radeon R7 370 oder besser

Radeon 400 Reihe: Radeon RX 460 oder besser

Radeon Vega Reihe: Eine Radeon Vega Reihe Grafikkarte

Das denken wir:

Ob Far Cry 5 die Reihe erfolgreich fortsetzen kann? Wir sind gespannt.

Quelle: blog.ubi.com