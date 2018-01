Fortnite: Battle Royale – Neue Waffe und neuer Event-Modus

Kaum hat das neue Jahr begonnen, gibt es positive Nachrichten bezüglich des Battle Royale Modus von Fortnite. Und zwar gibt es aktuell eine neue schallgedämpfte Pistole. Diese kann auf dem Boden oder in den üblichen Kisten gefunden werden.

Passend dazu findet in Fortnite ab heute – bis zum 08.1. – das “Sneaky Silencers”-Event statt. Wie der Name schon verrät, steht eure Schleichkunst im Vordergrund. Im Sneaky Silencers-Spielmodus gibt es lediglich schallgedämpfte Pistolen und Maschinenpistolen, keinerlei Fallen und eine deutlich erhöhte Chance auf den Erhalt von Büschen. An diesem Wochenende ist also Schleichen angesagt.

Das denken wir:

Ich werde zwar mit den Battle Royale-Spielen nicht warm, aber es ist schön zu sehen, wie oft es kostenlose Updates und Neuerungen gibt.