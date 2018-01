Für Frauen erscheint demnächst das VR-Erotikspiel Sensual VR – NSFW

VR-Pornos für Männer gibt es ja mittlerweile in rauen Mengen (habe ich gehört…), aber erotische VR-Inhalte für Frauen sind eher spärlich gesät. Mit Sensual VR erscheint aber noch im Januar ein VR-Erotikabenteuer, das sich an Frauen richtet.

Aus der offiziellen Beschreibung auf Steam geht hervor, dass man im Spiel “unterwürfig und sanft” zu Mr. Purple sein müsse. Als Belohnung winkt ein Rundflug mit einem luxuriösen Hubschrauber – zu den schönsten Orten der Welt.

Das Ganze erinnert irgendwie an Fifty Shades of Grey und sieht so aus:

Sensual VR erscheint am 25. Januar für die HTC Vive.

Das denken wir:

Ein VR-Erotikspiel für Frauen? Warum nicht?