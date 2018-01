Hier ist der neue Trailer zu “Tomb Raider” mit Alicia Vikander als Lara Croft

“Tomb Raider”, der kommende Film zur erfolgreichen Videospielreihe, startet am 15. März in die Kinos. Der Film orientiert sich an den aktuellsten Games der Reihe und die bisher veröffentlichten Szenen machen einen ziemlich guten Eindruck. Was unter anderem auch an Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander (Ex Machina) liegt, die Lara Croft verkörpert.

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zum Film veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns erwartet: coole Stunts und Action am laufenden Band – ach ja und ein paar weniger gute CGI-Effekte.

Und darum geht es: Lara Crofts Vater verschwindet spurlos. Auch nach sieben Jahren gibt es kein Lebenszeichen von ihm. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist eine alte Grabstädte auf einer Insel vor der Küste Japans. Lara begiebt sich auf die Suche nach ihrem Vater und findet sich kurz darauf in einem Kampf gegen eine Organisation wieder, die einen globalen Völkermord plant.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein cooler Action-Trip, der nicht nur Fans der Videospielvorlage gefallen dürfte.