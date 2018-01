Hier seht ihr das ultimative Accessoire für Switch-Freaks

Es gibt ja wirklich eine Reihe nützlicher Zubehörteile für die Nintendo Switch, aber folgendes Accessoire ist… ach, seht einfach selbst.

Die Nintendo Switch ist als tragbares System perfekt für mobile Zock-Sessions geeignet. Egal ob man die Switch auf den Tisch legt und die JoyCons verwenden möchten oder ob man die All-in-One-Konfiguration bevorzugt.

Jetzt gibt es in Japan aber eine Halterung, die es ermöglicht, mit den JoyCons zu spielen, während die Konsole auf einer Halterung vor euch baumelt, die man um den Hals trägt. Hier das Teil:

When you need to Nintendo Switch, harder. pic.twitter.com/IR5aEYDh9B

— Jake Kazdal (@Jkooza) 2. Januar 2018