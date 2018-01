Im First-Person-Horror-Titel TheNightfall müsst ihr eine Nacht alleine in einem Horrorhaus verbringen

VIS-Games und SilentFuture haben kürzlich den First-Person-Horror-Titel TheNightfall veröffentlicht. Dieses Indie-Game entführt den Spieler in die Tiefen der menschlichen Psyche und verspricht aufregenden Nervenkitzel.

Hier schlüpft man in die Rolle einer Amerikanerin namens Victoria, die mit ihrer Familie in eine neue Stadt zieht, um dort ihren neuen Job zu beginnen. Da ihr Mann und ihre Kinder erst am nächsten Tag folgen werden, muss Victoria die erste Nacht allein in ihrem neuen Haus verbringen – und diese verläuft anders als erwartet. Was mit Schlaflosigkeit beginnt, entwickelt sich mit der Zeit zu einem absoluten Albtraum.

Hier der Launch-Trailer:

Und hier der Link zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich das Spiel mal genauer ansehen.