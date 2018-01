In Drunkn Bar Fight kannst du dir eine virtuelle Kneipenschlägerei liefern

Hast du dir schon mal eine Kneipenschlägerei geliefert? Nein? Ist auch besser so, dann hast du wenigstens noch alle Zähne. Wenn du trotzdem mal virtuell die Fäuste in einer Bar fliegen lassen möchtest, dann kannst du das mit der HTC Vive in Drunkn Bar Fight.

Der offiziellen Beschreibung des Spiels kann man entnehmen, dass “du dich stärker fühlst, je mehr du trinkst und das wirst du brauchen, denn du musst gegen jeden in der Bar kämpfen.”

Das Spiel ist via Steam Early Access verfügbar. Hier ein Video, das Drunkn Bar Fight in Aktion zeigt.

Das denken wir:

Darauf hat die Welt gewartet.