Ja, Valve entwickelt noch Spiele – Half Life 3 confirmed (natürlich nicht)

Vielleicht habt ihr euch ja in letzter Zeit auch schon gefragt, was den Valve so treibt, außer die Vertriebsplattform Steam zu managen. Die Antwort: Valve entwickelt auch noch Spiele.

Das hat das Studio kürzlich auf der der offiziellen Facebook-Seite verraten. Im entsprechenden posting heißt es: “Wir machen auch noch immer Spiele.”

Hier der Post:

Warum dieses Statement gerade jetzt kommt, wissen wir auch nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht dürfen wir uns ja bald über die Ankündigung eines neuen Games freuen. Half-Life 3 vielleicht? Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Wie lange wir wohl noch warten müssen, bis Valve ein neues Game ankündigt?