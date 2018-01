Japan: Breath of the Wild ist der erfolgreichste Zelda-Titel seit Ocarina of Time

Welcher Zelda-Teil ist eurer Meinung nach der beste? Vermutlich Ocarina of Time. Und welcher Teil kommt danach? Viele finden Breath of the Wild. Und diese Meinung spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wieder.

So ist Zelda: Breath of the Wild in Japan der erfolgreichste Zelda-Titel seit Ocarina of Time, das zu den besten Spielen überhaupt zählt.

Breath of the Wild wurde in Japan bisher 957.752 Mal verkauft und liegt damit hinter Ocarina of Time, das 1,2 Millionen Mal verkauft wurde.

Außerhalb Japans ist Breath of the Wild übrigens beliebter als in Japan, wo Mario Kart 8, Splatoon 2 und Mario Odyssey vor Breath of the Wild liegen.

Das denken wir:

Kein Wunder, schließlich ist Zelda: Breath of the Wild auch ein verdammt gutes Spiel.

Quelle: resetera.com via nintendotoday.com