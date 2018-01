Jemand hat Zelda: Breath of the Wild in nur 41 Minuten durchgezockt (Video)

Und wie lange habt ihr so gebraucht, um Zelda: Breath of the Wild durchzuzocken? 20 Stunden? 50 Stunden? 100? Wir sind uns einig, dass man in Breath of the Wild auf jeden Fall sehr viel Zeit verbringen kann. Speedrunner “RasenUrns” hatte darauf keine Lust. Er hat das Spiel in nur 41 Minuten durchgespielt.

Wie er das gemacht hat, zeigt er im nachfolgenden Video. Im Grunde ist er so schnell es geht zu Ganon marschiert und hat ihn erledigt. So wie es eben ein wahrer Held machen würde.

Somit hält “RasenUrns” aktuell den Speedrun-Rekord in Zelda: Breath of the Wild. Wir sind schon gespannt, wie lange es dauert, bis es jemand schneller schafft. Hier das Video des kompletten Runs:

Das denken wir:

Ok, das ist abgefahren.