King of the Monsters ist jetzt für die Switch erhältlich

1991 wurde die “King of the Monsters”-Serie von SNK ins Leben gerufen. In diesem Spiel musste man eines von sechs Riesenmonster, die an Godzilla und Co. erinnern, auswählen und gegen andere Monster antreten. Ein einfaches Spielprinzip, das Spaß macht. Jetzt ist King of the Monsters wieder da.

Und zwar für die Nintendo Switch. Über den eShop könnt ihr euch den Klassiker downloaden.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“Wähle eines von sechs Monstern aus und kämpfe dich durch Japan, um dir den Titel des stärksten Monsters zu sichern!

Dabei kannst du nicht nur Gebrauch von Schlägen und Tritten, sondern auch von Feuer- und Laserattacken machen.

Die „ACA NEOGEO“-Reihe hat bereits viele NEOGEO-Meisterwerke originalgetreu reproduziert.

Im Spiel können verschiedene Parameter eingestellt werden werden, beispielsweise um den Schwierigkeitsgrad anzupassen oder die Atmosphäre damaliger Spielhallen durch entsprechende Anzeige-Einstellungen zu reproduzieren. Auch können Spieler ihren Highscore mit den Highscores von Spielern weltweit vergleichen.”

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach…