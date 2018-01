Last Man Sitting ist schon jetzt einer der verrücktesten Shooter des Jahres

Mittlerweile gibt es ja unzählige Shooter und meistens geht es einfach nur darum, Gegner aus den Latschen zu ballern – in Last Man Sitting ist das auch so, aber mit einem Twist.

In diesem Shooter ballert man sich auf einem Bürostuhl sitzend durch die Gegend. Der Clou: Man kann sich nur durch den Rückstoß seiner Waffe fortbewegen.

Insgesamt soll es zwei Modi geben: Standard-Deathmatch für Teams und einen Battle-Royale-Modus. Und im kürzlich veröffentlichten Trailer seht ihr, dass das Ganze so verrückt ist, wie es sich anhört.

Last Man Sitting soll demnächst für den PC erscheinen.

Das denken wir:

Die Idee ist ziemlich abgefahren. Mal abwarten, ob das Spiel auch wirklich Spaß macht.