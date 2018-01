“Mandy”: Das neue Poster zum Film verspricht ein Kettensägen-Battle mit Nicolas Cage

Vor einigen Monaten berichteten wir zum ersten Mal über den Film “Mandy” von Regisseur Panos Cosmatos (“Beyond the Black Rainbow”).

In diesem Film übernimmt Nicolas Cage die Rolle des gebrochenen Mannes Red Miller, der Rache an einer Sekte nimmt, die seine Familie auf dem Gewissen hat. Und wie es aussieht, erwartet uns in diesem Film auch ein Kettensägen-Battle.

Das lässt zumindest das neueste Poster zum Film vermuten, das im Rahmen der Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival veröffentlicht wurde. Hier könnt ihr euch das Poster ansehen:

Das denken wir:

Der Streifen wird ziemlich abgefahren. Sollte man sich vormerken.