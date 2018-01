Microsoft hat den bisher schönsten Controller für die Xbox One vorgestellt

Microsoft hat kürzlich einen ziemlich coolen Controller für das kommende Action-Adventure Sea of ​​Thieves angekündigt, das ab kommenden Monat erhältlich sein wird.

Das Highlight des Controller: ein Totenkopf mit Augenklappe, der im Dunkeln leuchtet. Abgesehen davon wurde der linke Stick als Kompass verziert und der rechte Trigger ist vergoldet.

Hier zwei Bilder des Controllers:

Der Piraten-Controller geht am 15. Februar an den Start und das Spiel Sea of ​​Thieves am 20. März für PC und Xbox One.

Das denken wir:

Ein Controller nach unserem Geschmack. Nur her damit.