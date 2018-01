Monster Hunter: World – Im neuesten TV-Spot zeigt sich das Monster Kirin

Bereits am 26. Januar erscheint Monster Hunter: World für PS4 und Xbox One. Und da der Release nicht mehr lange auf sich warten lässt, dürfen wir uns in diesen Tagen immer wieder auf neue Clips zum Spiel freuen.

Im neuesten TV-Spot ist beispielsweise das Monster Kirin zu sehen, das Serienveteranen mit Sicherheit kennen. Kirin sieht zwar wie ein Einhorn aus, bei diesem Monster handelt es sich aber um einen Drachen, der mit Donner angreift. Seine Schwachstelle: sein zerbrechliches Horn.

Hier der Werbespot:

Und hier ein Video des YouTubers Arekkz, der erklärt, was es mit Kirin auf sich hat:

Das denken wir:

Monster Hunter: World sieht einfach super aus. Fans sollten den neuesten Teil der Reihe auf jeden Fall ausprobieren.