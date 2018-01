“Nightmare On Elm Street”: Diese abgefahrene Freddy-Puppe spricht mit dir

Freddy Krueger kehrt in diesem Jahr als lizensierten Puppe zurück. Das Coolste: Die Freddy-Puppe kann sprechen.

Diese sieben Filmphrasen kann Freddy Krueger als Puppe abfeuern.

“Come to Freddy.”

“You’re all my children now.”

“You shouldn’t have buried me, I’m not dead.”

“Kid,s always a disappointment.”

“You think you was going to get away from me?”

“Ha ha ha ha ha!”

“Every town has an Elm Street.”

Die Puppe zeigt Freddy natürlich mit seinem gestreiften Pullover, einem abnehmbaren Hut und seinem tödlichen Handschuh.

Damit Freddy spricht, muss man nur den versteckten Knopf auf dem Rücken der Puppe drücken. Über diesen Link könnt ihr die Puppe für 50 Dollar von Mezco bestellen. Ausgeliefert wird sie ab Mai 2018.

Hier noch ein paar Bilder der Puppe:

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Horror-Fans.