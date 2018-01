Nintendo Switch: Diese Spiele wurden 2017 am häufigsten gespielt

Nintendo hat eine Top-Liste mit den Switch-Spielen veröffentlicht, die 2017 in Nordamerika am häufigsten gezockt wurden. Natürlich wird diese Liste von Zelda: Breath of the Wild angeführt.

Dicht gefolgt wird Zelda von Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2. Hier die 20 Spiele, mit denen Switch-Besitzer 2017 am meisten Zeit verbracht haben:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2 Minecraft: Nintendo Switch Edition Stardew Valley Mario + Rabbids: Kingdom Battle ARMS The Elder Scrolls V: Skyrim The Binding of Isaac: Afterbirth+ NBA 2K18 Dragon Ball Xenoverse 2 for Nintendo Switch Fire Emblem Warriors Lego City Undercover Sonic Mania Pokkén Tournament DX 1-2-Switch FIFA 18 Disgaea 5 Complete Rocket League

Und welche Spiele habt ihr 2017 am meisten gespielt? Schreibt es uns in die Kommentare.

Das denken wir:

Keine Überraschung, dass Zelda am meisten gezockt wurde. Das Spiel ist einfach verdammt gut.