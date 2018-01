Programmierbare Klamotten sind der Hammer (Video)

Kürzlich bin ich auf ein kurzes Video gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Im Video ist ein Kleid zu sehen. Aber kein normales Kleid, sondern eines, dass die Farbe wechseln kann und das sieht ziemlich irre aus.

Programmierbare Kleidung werden wir in Zukunft vermutlich öfter zu sehen bekommen. Aber nicht nur im Mode-Sektor. Auch das Militär dürfte wohl Interesse an dieser Technologie haben.

Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis es Tarnkleidung gibt, die Soldaten komplett unsichtbar macht. Metal Gear Solid lässt grüßen.

Hier der Clip:

