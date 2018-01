Sea of Thieves: Die Closed Beta startet noch in diesem Monat

Coole Sache: Rare und Microsoft haben den Termin der Closed Beta des kommenden Piraten-Onlinespiels Sea of Thieves verkündet. Demnach dürfen wir noch in diesem Monat in See stechen.

Die Testphase beginnt am 24. Januar um 14 Uhr für Xbox One und PC. Dann habt ihr bis zum 28. Januar um 21 Uhr Zeit, euch Seeschlachten zu liefern, nach vergrabenen Schätzen zu suchen und gegen Untote zu kämpfen.

Teilnehmen könne alle, die entweder vor dem 1. Dezember dem Insider-Programm des Spiels beigetreten sind oder das Spiel vorbestellt haben.

Über diesen Link findet ihr weitere Infos zur Closed Beta.

Sea of Thieves erscheint am 20. März für Xbox One und PC.

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht sagen, wie gut Sea of Thieves wirklich ist. Die bisher veröffentlichten Szenen machen aber auf jeden Fall Laune. Wir sind gespannt.