Sega kündigt Arcade-Shooter House of the Dead: Scarlet Dawn an

Gute Nachrichten für alle Fans des Arcade-Klassikers House of the Dead: Sega hat mit House of the Dead: Scarlet Dawn kürzlich einen neuen Teil angekündigt.

Ein vorläufiger Standorttest wird vom 19. bis 21. Januar in Japan im Sega Akihabara Building 3 in Tokio stattfinden. House of the Dead ist eine Horror-Shooter-Serie, die erstmals 1997 in Spielhallen an den Start ging. Seitdem hat sich die Serie auf Heimkonsolen, Smartphones, Filme und mehr ausgeweitet. Beispielsweise erschien auch eine Umsetzung für die Dreamcast.

House of the Dead: Scarlet Dawn verspricht “Horror, den man so bisher noch nicht gesehen hat”. Und die ersten Screens sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Was unter anderem daran liegt, dass das Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt wird.

Auch cool: Die Arcade-Station ist mit Luftkanonen und vibrierenden Sitzen ausgestattet, die je nach Spielerfortschritt aktiviert werden. Es gibt auch einen Bewegungssensor, der die Außenseite der Station beleuchtet, um Passanten anzulocken.

Übr diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Ankündigung.

Das denken wir:

Endlich ein neues House of the Dead…