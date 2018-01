Seht euch hier eine weitere Szene aus “Insidious: The Last Key” an

Erst kürzlich berichteten wir über ein Video, das uns einen Blick hinter die Kulissen von “Insidious: The Last Key” gewährte. Heute bekommen wir eine neue Szene aus dem Film zu sehen.

Das erwartet euch: In “Insidious: The Last Key” kehrt Lin Shaye als Dr. Elise Rainier zurück. Als Parapsychologin sieht sich sich ihrem bisher furchterregendsten und persönlichsten Spuk gegenüber – in ihrem eigenen Heim.

Und natürlich wird das Ganze wieder ziemlich gruselig – und spannend. Das beweist auch folgende Szene aus dem Film:

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der wird um “Insidious: The Last Key” nicht herumkommen.