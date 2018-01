Skies of Fury DX für Nintendo Switch angekündigt

Seed Interactive und Illumination Games haben kürzlich Skies of Fury DX für Nintendo Switch ankündigen. Hier übernehmt ihr die Rolle eines Kampfpilot während des Ersten Weltkriegs.

In 10 Flugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg erwarten euch Dogfights im Einzelspieler- oder Mehrspieler-Modus. Abgesehen davon dürft ihr euch auf 100 verschiedene Missionen, freischaltbare Comics, hunderte freischaltbare Objekte zum Anpassen der Flugzeuge und Upgrades für die Flugzeuge freuen.

Und so sieht Skies of Fury DX in Aktion aus:

Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Ab in die Lüfte. Skies of Fury DX sieht ziemlich cool aus. Wer auf Dogfights steht, der sollte sich das Spiel vormerken.