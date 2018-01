So sehen Passanten aus, die man in Assassin’s Creed: Origins anrempelt

Assassin’s Creed: Origins strotzt nur so vor Details. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken. Auch die Reaktionen der NPCs, die man im Spiel trifft, können unterhaltsam sein.

Das zeigen Bilder des Twitter Users kent sheely, the narrator. Er postet Bilder von NPCs, die er angerempelt hat. Und das Ergebnis ist sehr… interessant.

Hier eine Auswahl an Bildern:

i've been trying to catch photos of people at the moment i bump into them pic.twitter.com/reM9zP707d

— kent sheely, the narrator (@ksheely) 13. Januar 2018