Splatoon 2: Die neue Waffe Rapid Blaster Deco ist jetzt verfügbar

Vergangenes Wochenende hat Nintendo dem Shooter Splatoon 2 wieder kostenlose Inhalte spendiert. Diesmal dürft ihr euch über die Waffe Rapid Blaster Deco freuen. Im nachfolgenden Video seht ihr das Teil in Aktion.

Diese Waffe gab es übirgens schon im Vorgänger. Hier ein paar Bilder des Blasters:

The Rapid Blaster Deco gets added to #Splatoon2 tomorrow!

✅ Sub: Suction Bomb

✅ Special: Inkjet pic.twitter.com/Fco0XJnDzO

— Nintendo UK (@NintendoUK) 26. Januar 2018