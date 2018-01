The Inpatient: Fühle den Terror im neuen Trailer zum VR-Psychothriller

In den vergangenen Wochen war es ziemlich still rund um den VR-Psychothriller The Inpatient, aber jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Terror vermitteln soll, der euch in diesem Spiel erwartet. Und das gelingt meiner Meinung nach ganz gut.

Im neuen Spiel von Supermassive Games (Until Dawn) verschlägt es euch in den Fünfzigern ins Blackwood Sanatorium, wo ihr die Rolle eines Patienten übernehmt. Das Problem: Ihr wisst nicht, wie ihr in diese Anstalt gelangt seid.

Wie in Until Dawn müsst ihr auch in The Inpatient Entscheidungen treffen, die beeinflussen, wie sich die Geschichte entwickelt.

Am 23. Januar erscheint das Spiel exklusiv für PlayStation VR. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Das wird so richtig intenstiv, das steht schon mal fest.