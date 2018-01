Ubisoft stellt Sam vor, den ersten persönlichen Gaming-Assistenten

Ubisoft stellte kürzlich einen neuen Gaming-Assistenten namens Sam vor. Dieser soll euch in Zukunft mit Infos zu Release-Terminen, Trailern, Easter-Eggs und Co. versorgen. Hier ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

“Sam ist Teil der Bemühungen von Ubisoft, kontinuierliche Neuerungen im Ubisoft-Club vorzunehmen und den Mitgliedern damit neue Vorzüge zu liefern. Wenn die Spieler ein Veröffentlichungsdatum in Erfahrung bringen wollen, einen Trailer schauen möchten, Easter-Eggs in einem Spiel suchen oder wünschen, mit Sam über den besten Assassinen der Serie zu diskutieren, wird er die Spieler zu der entsprechenden Stelle auf der Ubisoft-Website oder zu einer anderen Seite im Web weiterleiten. Über Sams Chatbot Q&A-Funktion können die Spieler Sam mittels Sprach- oder Textchat alles über Ubisoft-Spiele und –dienste fragen. Sam ist direkt mit dem Ubisoft-Konto des Spielers verbunden, wodurch es ihm möglich ist, die letzten Kämpfe der Spieler zu analysieren und maßgeschneiderte Hinweise und Tipps zu liefern, die er über die Daily-Login-Funktion, die aus Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bekannt ist, bezieht. Sam kann analysieren, warum ein Spieler Schwierigkeiten in einem Kampf hat und daraufhin Videotipps aus der Community schicken. Sam befindet sich noch in der Beta, doch sind bereits zusätzliche Funktionen in den kommenden Monaten geplant, um den angebotenen Dienst für Ubisoft-Spieler zu verbessern.”

“Sam nutzt dabei die Informationen des Spielerprofils, der Spielebibliothek, der Freunde, der Community und der Ubisoft-Dienste, um maßgeschneiderte Tipps und Informationen zu liefern.”

Übrigens: Sam befindet sich noch in der Open Beta und kann über die kostenlose Ubisoft-Club-App genutzt werden.

Das denken wir:

Das Konzept hört sich interessant an. Mal sehen, ob sich Sam als nützlich erweist.