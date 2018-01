Unreal Engine 4: Noch nie sah ein künstlicher Wald realistischer aus

Im Juli 2017 veröffentlichte Art by Rens ein ziemlich beeindruckendes Video, das eine Tech-Demo auf Basis der Unreal Engine 4 zeigt.

Dank Nvidias Voxel Global Illumination (VXGI) – eine fortschrittliche Technologie für realistische Beleuchtung, Schatten und Reflexionen – entstanden unglaublich realistische Szenen, die ihr euch hier ansehen könnt:

Jetzt arbeitet Art by Rens an einer neuen Tech-Demo, für die er sich von einem skandinavischen Wald inspirieren lässt. Ein Video aus der Demo gibt es zwar leider noch nicht, dafür ziemlich beeindruckende Screenshots, die fast aussehen wie echte Bilder eines Waldes. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Ziemlich beeindruckend, oder?

Das denken wir:

Das sieht wirklich irre aus. Mal sehen, was da noch so auf uns zukommt.