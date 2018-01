Vampyr: Dontnod kündigt Webserie mit einem Trailer an

In letzter Zeit war es relativ still rund um das Rollenspiel Vampyr von Dontnod. Aber nun kündigte das Studio eine Webserie an, in der wir mehr über die Entstehung des Spiels erfahren.

Die wöchtenliche Serie soll aus den folgenden vier Episoden bestehen: Episode I: Making Monsters, Episode II: Architects of the Obscure, Episode III: Human After All, Episode IV: Stories From the Dark.

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht:

Am 18. Januar geht die erste Episode an den Start. Vampyr erscheint am 30. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Das wird mit Sicherheit interessant. Wer sich auf Vampyr freut, der sollte sich die Webserie nicht entgehen lassen.