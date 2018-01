Vampyr: Hier ist die erste Episode der Webserie – “Making Monsters”

Wenn es ein Adventure gibt, auf das ich mich in den nächsten Monaten freue, dann ist das ganz klar Vampyr. Dontnod, das verantwortliche Entwicklerstudio, ist für mich mittlerweile ein Garant für packende Geschichten, die ihresgleichen suchen.

In Vampyr übernimmt man die Rolle eines Arztes, der nach dem Ersten Weltkrieg von einem Vampir gebissen wird, wodurch er selbst zum Blutsauger wird. Gewissenskonflikte sind also vorprogrammiert.

In vielen Situationen muss man über Leben und Tod entscheiden. Gibt man sich dem Drang nach Blut hin oder nicht? In Vampyr gibt es aber nicht nur Vampire, sondern auch andere Monster. Welche euch im Spiel erwarten, seht ihr in der erste Episode der Webserie zum Spiel. Viel Spaß mit “Making Monsters”.

Das denken wir:

Vampyr könnte richtig gut werden. Die bisher gezeigten Szenen machen auf jeden Fall einen sehr gute Eindruck.